В Варшаве вновь потребовали от России военные репарации

Яблонский считает, что данную тему нужно поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

Он также отметил, что в контексте нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой сопряжены с рядом трудностей.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный СССР во Второй Мировой войне. По его словам, Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя.