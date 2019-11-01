В Тюмени совершил аварийную посадку Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем

После вылета в пятницу, 1 ноября, у лайнера отказал один из двигателей, и пилот принял решение о возвращении в аэропорт Рощино. Из-за превышения посадочной массы самолет около часа кружил над Тюменью, вырабатывая топливо.

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в авиационных службах. На борту самолета находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа. По другим сведениям, пассажиров было 83, включая двух детей. Самолет встречали на полосе сотрудники экстренных служб.

По данным авиакомпании, отказ двигателя произошел из-за попадания в него птицы. "При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж турбины двигателя. Тут же отказал левый двигатель", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ямала".

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку происшествия. Изучает ЧП и Уральская транспортная прокуратура. Следователи осматривают место происшествия и самолет, опрашивают пассажиров, членов экипажа, технический персонал и диспетчеров. По данным "Интерфакса", аварийный двигатель вышел из строя и нуждается в ремонте, на нем обнаружены следы крови.

По сведениям Flightradar и ТАСС, данный самолет был произведен два года назад.

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