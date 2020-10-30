В Татарстане застрелили подростка, напавшего на полицейский участок. Возбуждено дело о покушении на теракт

По данным ведомства, в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции с помощью ”коктейля Молотова”, а затем нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции.

Другой полицейский, оказавшийся на месте преступления, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем ”был вынужден открыть огонь на поражение”, заявили в СК. В результате полученных ранений подросток скончался до приезда медиков.

Информированный источник ”Интерфакса” утверждает, что злоумышленник был выходцем из Башкирии и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. ”В ходе нападения на полицейских он называл их „неверные” и выкрикивал „Аллаху акбар!”” — заявил собеседник агентства.

В республиканском управлении МВД рассказали, что пострадавший полицейский госпитализирован с колото-резанами ранами, его жизни ничего не угрожает.

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