02.08.2019, 10:10

В Ставрополе столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Пять человек погибло

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.Foto: Timo Hartikainen, AP

В Ставропольском крае в результате столкновения автобуса с грузовиком пять человек погибли, еще 19 получили различные травмы. Об этом Znak.com сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает NEWSru.com.

ДТП случилось ночью 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, 59-летний водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Renault. В результате на месте аварии погибли пять человек. Из 19 пострадавших 15 госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения, Двоих пострадавших в ДТП транспортируют из больницы Апанасенковского района в краевой центр. Состояние пяти из 15 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В числе пострадавших оказались трое детей, которые не получили серьезных травм.

В настоящее время движение на участке трассы затруднено. По данным местных СМИ, незадолго до аварии инспекторы ДПС останавливали автобус в рамках операции "Сон за рулем". С водителем провели профилактическую беседу и вручили памятку. Он отказался от отдыха и продолжил движение.

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