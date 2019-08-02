В Ставрополе столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Пять человек погибло

ДТП случилось ночью 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, 59-летний водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Renault. В результате на месте аварии погибли пять человек. Из 19 пострадавших 15 госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения, Двоих пострадавших в ДТП транспортируют из больницы Апанасенковского района в краевой центр. Состояние пяти из 15 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В числе пострадавших оказались трое детей, которые не получили серьезных травм.

В настоящее время движение на участке трассы затруднено. По данным местных СМИ, незадолго до аварии инспекторы ДПС останавливали автобус в рамках операции "Сон за рулем". С водителем провели профилактическую беседу и вручили памятку. Он отказался от отдыха и продолжил движение.