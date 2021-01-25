В Стамбуле мужчина с ножом напал на трех россиян

Камеры наблюдения засняли атаку на трех россиян — Александру Р., Александру В. и Максима М., уточнил источник агентства.

Предполагаемый преступник задержан

"Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора", — уточнил собеседник агентства. Нападавший задержан. Предположительно, он имеет психические отклонения.

Между тем Habertürk отмечает, что мужчина сначала требовал у россиян деньги, а когда они ушли, догнал их и атаковал.