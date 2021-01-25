В Стамбуле мужчина с ножом напал на трех россиян

В стамбульском районе Бешикташ мужчина с ножом напал на трех граждан России. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила местная ежедневная газета Habertürk. Как передает РИА "Новости", инцидент произошел вечером 24 января.
Камеры наблюдения засняли атаку на трех россиян — Александру Р., Александру В. и Максима М., уточнил источник агентства.
Предполагаемый преступник задержан
"Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора", — уточнил собеседник агентства. Нападавший задержан. Предположительно, он имеет психические отклонения.
Между тем Habertürk отмечает, что мужчина сначала требовал у россиян деньги, а когда они ушли, догнал их и атаковал.
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