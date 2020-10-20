В США утилизировали присланные Россией аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19

Как рассказал BuzzFeed News официальный представитель FEMA, аппараты ИВЛ были утилизированы ”в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов”. Когда это произошло, собеседник BuzzFeed не уточнил.

Аппараты так и не использовались в США. Во-первых из-за пожаров в двух московских больницах, где они работали. Во-вторых, из-за другого расчетного уровня напряжения: аппаратами нельзя было пользоваться без адаптеров, которых не было в американских клиниках, пишет BuzzFeed.

Самолет с аппаратами ИВЛ и другими медицинскими товарами был отправлен из России в США в начале апреля. Кремль назвал это ”помощью гуманитарного характера”. Но Госдепартамент заявил, Россия не подарила груз США, как обычно бывает с гуманитарной помощью, а продала.

Российский МИД сообщил, что груз наполовину оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), наполовину — американцы. По данным FEMA, от США за него потребовали 659 тысяч долларов.

Отправленные в США аппараты ИВЛ ”Авента-М” выпускает концерн ”Радиоэлектронные технологии” (КРЭТ), который находится под американскими санкциями. Правительство США не имело право покупать оборудование без специального разрешения Минфина.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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