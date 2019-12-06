В США умер сбежавший на Запад майор КГБ

Шеймов работал в восьмом главном управлении КГБ, но в 1980 году принял решение сбежать на Запад. Он пришел в американское посольство в Варшаве и попросил вывезти его вместе с женой и дочерью в обмен на передачу важной информации.

Свое решение американским спецслужбам он объяснил тем, что разочаровался в советском образе жизни, а также тем, что подозревал органы госбезопасности в смерти одного из своих друзей.

В результате секретной операции Шеймова вывезли за пределы СССР. По одной версии, через финскую границу, по другой — через Карпатские горы.

В течение года Шеймов на допросах выдавал американцам секретную информацию. В интервью в 1990 году он заявил, что его целью было нанести коммунистической системе как можно больший ущерб. В частности, он утверждал, что КГБ разрабатывало операцию по убийству папы римского Иоанна Павла II. Также он сдал двух сотрудников Государственного департамента США, работавших на КГБ, а также завербованного советскими спецслужбами ”крота” в ЦРУ. Он также рассказал о подслушивающих устройствах в новом здании посольства США в Москве.