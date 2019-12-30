30.12.2019, 20:20

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

 (48)
EST 9
Ameerika, USA sümbolid
Ameerika, USA sümbolidFoto: Epp-Mare Kukemelk

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

В своей публикации она обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину и написала, что именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, а Польша лишь стала жертвой данного конфликта.

По ее мнению, это является фактом.

Президент России высказался относительно начала и хода Второй мировой войны 19 декабря на большой пресс-конференции.

Путин сказал, что советские войска вошли в Польшу после утраты со стороны польского правительства контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны.

Читайте также: