В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

В своей публикации она обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину и написала, что именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, а Польша лишь стала жертвой данного конфликта.

По ее мнению, это является фактом.

Президент России высказался относительно начала и хода Второй мировой войны 19 декабря на большой пресс-конференции.

Путин сказал, что советские войска вошли в Польшу после утраты со стороны польского правительства контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019