В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
В своей публикации она обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину и написала, что именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, а Польша лишь стала жертвой данного конфликта.
По ее мнению, это является фактом.
Президент России высказался относительно начала и хода Второй мировой войны 19 декабря на большой пресс-конференции.
Путин сказал, что советские войска вошли в Польшу после утраты со стороны польского правительства контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны.
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