24.11.2019, 13:02
В Сочи в отделе полиции покончила с собой 23-летняя следователь
В сочинском отделе полиции покончила с собой следователь Мария Клочкова. Ей было 23 года.
В сочинском отделе полиции покончила с собой следователь Мария Клочкова. Ей было 23 года.
Как говорится в паблике "Омбудсмен полиции", девушка окончила университет МВД только летом 2019 года, передает МК.
По данным издания "Подъем", раньше Мария была общительной и жизнерадостной. Ее подруга рассказала, что девушка любила "доводить всю работу до конца и выполнять её как следует".
При этом очевидцы отмечают, что поначалу девушку регулярно можно было увидеть в компании других следователей. Но позднее она начала вести себя замкнуто.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Решена судьба историка-расчленителя
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало
От славы до забвения: как водка сгубила карьеру великой гимнастки