В Сочи в отделе полиции покончила с собой 23-летняя следователь

Как говорится в паблике "Омбудсмен полиции", девушка окончила университет МВД только летом 2019 года, передает МК.

По данным издания "Подъем", раньше Мария была общительной и жизнерадостной. Ее подруга рассказала, что девушка любила "доводить всю работу до конца и выполнять её как следует".

При этом очевидцы отмечают, что поначалу девушку регулярно можно было увидеть в компании других следователей. Но позднее она начала вести себя замкнуто.