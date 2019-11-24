В Сочи 23-летняя девушка-следователь найдена мертвой с оружием в руках

23-летняя следователь Мария Клочкова найдена мертвой в отделе полиции Хостинского района УВД по Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал ”Омбудсмен полиции” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тело девушки обнаружили 23 ноября — в руках у нее было табельное оружие. По одной из версий правоохранители рассматривают суицид, пишут СМИ.

В отделе полиции Хостинского района ”Газете.Ru” отказались давать комментарии. В то же время в главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что запустили служебную проверку по факту смерти сотрудницы.

Известно, что Клочкова окончила институт МВД только три месяца назад. После того, как в августе 2019 года она поступила на работу в отдел Хостинского района, у нее сразу появилось много друзей-следователей.

Однако впоследствии девушку все чаще стали видеть одну — кроме того, она намеренно брала только ночные дежурства и вела себя очень замкнуто, сообщает ”Омбудсмен полиции”.

Как утверждает СМИ, у девушки мог возникнуть конфликт с сослуживцами. При этом, по словам подруги, до службы в полиции Клочкова была общительной и жизнерадостной. ”Она очень добрая, никогда не отказывала в помощи. Любила доводить всю работу до конца и выполнять ее как следует”, — рассказала знакомая погибшей.