В Сочи 23-летняя девушка-следователь найдена мертвой с оружием в руках

В отделе полиции города Сочи обнаружили тело 23-летней следователя Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами. Знакомые погибшей тем временем сообщили ”Газете.Ru”, что та была общительной и неконфликтной. По факту трагедии в главке МВД по Краснодарскому краю запустили служебную проверку.
23-летняя следователь Мария Клочкова найдена мертвой в отделе полиции Хостинского района УВД по Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал ”Омбудсмен полиции” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, тело девушки обнаружили 23 ноября — в руках у нее было табельное оружие. По одной из версий правоохранители рассматривают суицид, пишут СМИ.
В отделе полиции Хостинского района ”Газете.Ru” отказались давать комментарии. В то же время в главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что запустили служебную проверку по факту смерти сотрудницы.
Известно, что Клочкова окончила институт МВД только три месяца назад. После того, как в августе 2019 года она поступила на работу в отдел Хостинского района, у нее сразу появилось много друзей-следователей.
Однако впоследствии девушку все чаще стали видеть одну — кроме того, она намеренно брала только ночные дежурства и вела себя очень замкнуто, сообщает ”Омбудсмен полиции”.
Как утверждает СМИ, у девушки мог возникнуть конфликт с сослуживцами. При этом, по словам подруги, до службы в полиции Клочкова была общительной и жизнерадостной. ”Она очень добрая, никогда не отказывала в помощи. Любила доводить всю работу до конца и выполнять ее как следует”, — рассказала знакомая погибшей.
Родион Семков, учившийся с Клочковой в Кубанском технологическом университете, также рассказал ”Газете.Ru” о мягком нраве девушки. ”Полагаю, что с такими вещами не шутят. Я всегда знал ее как хорошего и отзывчивого человека. По крайней мере, было так, когда она училась в вузе. Она была очень добрая и общительная. Очень жаль Машу”, — отметил знакомый покойной.
Бывшая одноклассница погибшей Евгения Солонина подтвердила неконфликтность Клочковой. ”Когда мы учились с ней в одном классе, она была хорошая, жизнерадостная и тихая. Мной никакого участия в конфликтах Маши замечено не было”, — подчеркнула она в разговоре с ”Газетой.Ru”.
Похожий инцидент произошел в Екатеринбурге. Там самоубийство совершила 27-летний преподаватель и аспирантка Уральского юридического института МВД Ольга Пестова. Тело девушки 28 октября обнаружил в квартире сожитель, сообщал ”Екатеринбург в эфире” со ссылкой на источник правоохранительных органах.
По предварительным данным, там же правоохранители обнаружили предсмертную записку, в которой она якобы обвинила в давлении одного из заместителей начальника института.
”Проводится проверка в отношении заместителя начальника института, на которого жаловалась погибшая, обвиняла его в сильном давлении”, — сообщил источник в силовых структурах изданию Ura.ru.
Свою доследственную проверку запустил также региональный Следственный комитет. Известно, что Пестова приехала учиться в Екатеринбург из Челябинской области. Здесь она воспитывала своего несовершеннолетнего сына, параллельно занимаясь в институте научным руководством.
”Работала преподавателем-методистом, училась в адъюнктуре, написала диссертацию за два года, должна была защищаться. Планировала дальше строить карьеру в вузе. Мы две недели назад с отцом приезжали, покупали ей квартиру, она нам показывала, где работает, говорила, как ей там нравится”, — сообщила мать погибшей порталу 72.ru.
Она добавила, что не верит в версию суицида, так как девушка очень любила своего сына и супруга, в связи с чем не могла оставить их. ”Внук у нас такой развитый, она все свободное время ему посвящала. Она была очень спортивной, красивой, модной, и она не тот человек, чтобы что-то употреблять, я ее в пьяном состоянии никогда не видела. Она этого сделать не могла, у нас такой вариант не рассматривался никогда в жизни”, — подчеркнула родственница Пестовой.
В то же время источник в правоохранительных органах сообщил, что ему поступила команда искать какой-либо компромат на девушку после ее смерти.
”Ольга у нас была на хорошем счету, отличница и умница. А теперь сверху поступила команда искать на нее компромат. Любой. Пусть это будут проблемы с ее психикой, пусть личные проблемы, пусть что угодно, лишь бы тень не падала на институт”, — рассказал собеседник порталу Ura.ru.
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