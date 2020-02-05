В Симферополе воды осталось на сто дней

По словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, если сохранятся существующие темпы потребления ресурса и наполнения водохранилищ, то воды Симферополю хватит лишь на 90−100 дней. Крымские водохранилища естественного стока наполнены лишь на треть. Президент крымской Академии наук Виктор Тарасенко объяснил ”Ъ” нехватку воды длительным отсутствием осадков.

Вода по графику будет подаваться в Симферополе. Ограничения коснутся живущих как в многоэтажках, так и в частном секторе. Об этом 5 февраля сообщила глава администрации города Елена Проценко. Причина ограничений — низкий уровень наполненности питающих город водохранилищ. Графики подачи воды в ближайшее время будут опубликованы на сайте администрации города.

Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя заявил, что, при нынешнем уровне наполнения водохранилищ и потребления воды в городе хватит на 90−100 дней.

Общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них — остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад.

Начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко сказал ”Ъ”, что предварительная дата введения ограничения подачи воды — 10 февраля.

На какие периоды будут отключать воду, пока неизвестно, речь идет о ежедневных отключениях. ”Ограничения пока не коснутся социально значимых объектов: больниц, школ, детсадов и т. д.”, — пояснил Андрей Черниченко. По его словам, также обсуждается вопрос отключения подачи в жилые дома горячей воды.