В Швеции у россиянина забрали трех дочерей и отдали на воспитание в семью мусульман. Он выкрал их и увез обратно в Россию

После эмиграции у Татьяны Лисовой диагностировали психическое расстройство; ее муж предполагает, что это произошло на фоне стресса. ”Ей назначили таблетки, но она не стала их пить”, — говорил он ”МК”. В сентябре 2017 года Татьяну забрали в больницу с подозрением на шизофрению. Социальная служба изъяла девочек из семьи. Отцу из-за его нелегального статуса и шаткого финансового положения детей отдавать отказались — и поместили в семью мусульман из Ливана. Это была пара, которая давно осела в Швеции и прошла программу обучения на замещающую семью.

Денис Лисов навещал детей на выходных. По его словам, опекуны девочек не были радикальными приверженцами ислама и неплохо относились к его дочерям. Тем не менее, их образ жизни и воспитания отличался от привычного для Софии, Серафимы и Алисы. Дети просили забрать их домой. Кроме того, у двоих из них начались проблемы со здоровьем: старшая дочь начала терять вес, а у младшей обнаружилась предрасположенность к бронхиальной астме.

Татьяне после выхода из больницы запретили видеться с детьми; с мужем они расстались. Денису, депортацию которого отложили до решения вопроса об опеке над детьми, заявили, что ему могут вернуть дочерей. Но, по его утверждению, это было сделано с рядом условий: ”Социальная служба потребовала, чтобы я развелся официально, в одиночном порядке оформил на себя опекунство, нашел постоянную работу и жилье, и тогда, может быть, мне вернут дочек. Но меня сразу предупредили, что рассмотрение этого вопроса может затянуться до их совершеннолетия”.

В итоге мужчина забрал детей из приемной семьи. ”Я не мог смириться с тем, что произошло с моей семьей. И однажды, приехав навестить дочерей, не вернул их опекунам обратно”, — говорил Лисов ”Московскому комсомольцу”. Это произошло 30 марта 2019 года. Россиянин вместе с дочерьми, которым на тот момент было четыре, шесть и 12 лет, на пароме перебрался в Польшу. Оттуда он планировал вылететь в Россию, но его задержали в варшавском аэропорту. Швеция требовала возвращения Лисова и его дочерей; власти страны заочно арестовали россиянина по подозрению в похищении детей (за это ему грозило четыре года лишения свободы) и объявили его в международный розыск. Татьяна Лисова осталась в Швеции.

До рассмотрения вопроса об экстрадиции польские власти оставили россиянина на свободе; дочери были под его опекой. Российское консульство предоставило семье квартиру. Лисов жаловался, что из-за своего статуса он не может легально работать в Польше, чтобы обеспечить необходимое лечение старшей дочери, похудевшей на 15 килограммов, и остальным девочкам (через несколько месяцев он сказал, что проблемы с медицинской помощью разрешились).