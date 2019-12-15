В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в одной из бухт Севастополя в ночь на воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Как рассказал собеседник агентства, плавдок ПД-16 затонул в Южной бухте, в нем находилась подлодка Б-380.
По его словам, подводная лодка уже всплыла и находится на плаву. Источник считает, что причина затопления — техническое состояния дока.
Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.
Как рассказали "Интерфаксу" очевидцы, с берега видно, что плавдок затонул не полностью, его верхняя часть — несколько метров — находится на поверхности. При этом всплывшая подлодка накренена. К этому месту уже подошел буксир, который устанавливает ограждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.
Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара. Его назначение — доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.
В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 — ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.
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