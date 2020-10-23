В сентябре из-за коронавируса умерли более 1,5 тыс. москвичей

"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 тыс. 569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь", — сообщается в пресс-релизе департамента здравоохранения Москвы.

Как отмечается в пресс-релизе, от коронавируса как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека.

"Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605). В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (93 человека). Таким образом, к коронавирусу отнесены все, даже спорные случаи", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в сентябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 11 тыс. 159 смертей (на 1 тыс. 441 случай больше, чем в сентябре 2019).

В документе отмечается, что превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая (9 410 в 2017 году, 9 244 в 2018 году, 9 718 в 2019 году)", — говорится в документе.

В пресс-релизе отмечается, что 1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.

"Коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 509 случаях (болезни системы кровообращения — 465, болезни органов дыхания — 21, прочие болезни — 23)", — сказали в пресс-службе.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", — сообщается в пресс-релизе Депздрава Москвы.