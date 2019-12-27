В Санкт-Петербурге нашли останки бывшей студентки историка-расчленителя

Останки аспирантки Анастасии Ещенко, убитой доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, нашли в Санкт-Петербурге спустя полтора месяца поисков. Об этом сообщает ”Фонтанка”.
Адвокат матери погибшей Александра Бакшеева рассказала, что останки были обнаружены в черте города, в районе Юсуповского дворца. При этом она уточнила, что экспертиза еще не проведена. ”Но предположительно — да, это части тела Анастасии”, — добавила Бакшеева.
По информации издания, после убийства водолазам удалось извлечь из реки Мойки несколько мешков с останками потерпевшей, однако ноги убитой не были найдены. В начале ноября ”Фонтанка” сообщала, что со дна реки подняли черные пакеты, в которых, предположительно, находились женские ноги. Позже стало известно, что водолазы нашли скелет неизвестного.
Олег Соколов был задержан 9 ноября. Он привлек внимание полиции тем, что прыгнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками. Историка в неадекватном состоянии отвезли в больницу с переохлаждением.
Он признался, что состоял со своей бывшей студенткой в интимных отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. После избавления от тела он планировал совершить самоубийство.
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