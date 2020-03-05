В Санкт-Петербурге 700 студентов поместили в карантин из-за коронавируса

По информации издания, такие меры были приняты по причине инфицирования коронавирусом студента из Италии. Как уточнил проректор вуза по науке и инновационной деятельности Алексей Силин, в карантин поместили студентов, проживающих в общежитии на проспекте Просвещения, 45.

5 марта коронавирус выявили у студента университета имени Мечникова из Италии. Рикардо прибыл в Петербург 29 февраля вместе со своим однокурсником. По прилете он чувствовал себя нормально, заселился в общежитие на проспекте Просвещения, 45, однако спустя пару дней у него поднялась температура. Медики сразу поместили приехавшего из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в инфекционный бокс в больнице имени Боткина. Его диагноз подтвердили в Роспотребнадзоре.

Сообщалось, что после контакта с Рикардо еще пятерых студентов-медиков госпитализировали, в общежитии вуза ввели карантин.

Ранее в России было установлено шесть случаев инфицирования новым типом вируса. Речь идет о двух китайцах, которые прошли лечение в больницах Читы и Тюмени, трех россиянах — пассажирах круизного лайнера Diamond Princess и недавно вернувшемся из Италии москвиче.