11.04.2020, 12:20

В РПЦ призвали верующих на Пасху молиться дома


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Lasnamäe õigeusukirik
Lasnamäe õigeusukirikFoto: Vallo Kruuser

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА "Новости" напомнил, что посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией, так что отказ от посещения могил родственников в этот день не будет ни грехом, ни предательством их памяти.

Легойда отметил, что, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах и какие будут введены ограничения.

"В этом году Пасха проходит в совершенно особых условиях, которые для всех нас являются большим испытанием, но даже они не омрачат радость этого праздника", — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что там, где это позволит обстановка, церковные богослужения и освящение пасхальных куличей состоится. Там, где это нельзя будет, он советует освящать куличи дома церковной водой.

Ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких.
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