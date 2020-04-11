В РПЦ призвали верующих на Пасху молиться дома

Легойда отметил, что, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах и какие будут введены ограничения.

"В этом году Пасха проходит в совершенно особых условиях, которые для всех нас являются большим испытанием, но даже они не омрачат радость этого праздника", — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что там, где это позволит обстановка, церковные богослужения и освящение пасхальных куличей состоится. Там, где это нельзя будет, он советует освящать куличи дома церковной водой.

Ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких.

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