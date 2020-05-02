В РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса

”Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала”, — приводит агентство его слова.
Лукьянов заявил, что отказаться от проведения абортов ради снижения риска заражения стоит отказаться как частным, так и государственным клиникам. Он добавил, что на то же время стоит остановить и экстракорпоральное оплодотворение. Отмечается, что высказывание Лукьянова — в духе общей позиции Русской православной церкви (РПЦ): она последовательно выступает за вывод аборта из полиса ОМС.
Известно, что коронавирус угрожает новорожденным детям: сообщается о нескольких случаях, когда младенцы заражались от своих матерей и умирали из-за связанных с ним осложнений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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