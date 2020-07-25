В Ростовской области женщина похитила младенца. Ее поймали в Калмыкии

Там отметили, что новорожденный мальчик в ближайшее время будет передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, злоумышленница проникла в родильное отделение и похитила ребенка, после чего перевезла по месту жительства в Калмыкию.

В Ростовской области было возбуждено дело по статье "Похищение человека". Прокуратура региона организовала проверку организации работы медучреждения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области, новорожденный мальчик был похищен в ночь на 25 июля из палаты родильного отделения центральной районной больницы Сальского района.

Между тем анонимные телеграм-каналы сообщают, что незадолго до похищения с матерью младенца общалась женщина, предположительно, пациентка той же больницы. Утверждалось, что она предлагала "поменяться детьми.