В российском Норильске разлив нефтепродуктов. Путин объявил ЧС федерального уровня

”Первое, что нужно сделать с учетом масштаба происшествия, в соответствии с постановлением правительства № 613, нужно признать ситуацию ЧС федерального характера”, — сказал глава ведомства. Это позволит привлечь силы и средства федерального уровня. По словам министра, в МЧС информация о ЧП поступила 31 мая, хотя разлив произошел 29 мая. Несколько дней предприятие пыталось локализовать последствия разлива топлива собственными силами. Также Зиничев сообщил, что разгерметизация резервуара для хранения дизельного топлива произошла из-за проседания свай фундамента.



Разлив примерно 20 тыс. тонн дизельного топлива на площади около 350 кв. м произошел из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая. Нефтепродукты попали в почву, водоем, а также на проезжую часть.

Возбуждено уголовное дело. К утру 30 мая произведена откачка и сбор более 100 тонн.