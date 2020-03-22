В российском Нижневартовске жениха зарезали прямо во время свадьбы

Инцидент произошел 21 марта. По версии следствия, в помещении банкетного зала кафе ”Летучий голландец” 50-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, который праздновал свое состоявшееся накануне бракосочетание.

Пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался. Возбуждено уголовное дело по статье ”Умышленное убийство”. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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