31.10.2019, 15:09

В российском Нарьян-Маре мужчина убил 6-летнего ребенка в детском саду

 (2)
EST
Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Как сообщает агентство "НАО24", в российском Нарьян-Маре 36-летний мужчина ворвался в детский сад с ножом и убил 6-летнего мальчика.

Детали и причины, по сообщению агентства, выясняют правоохранительные органы. На месте происшествия помимо полиции работают психологи и экстренные службы.

Также известно, что убийца в данный момент задержан полицией.

По данным телеграм-канала Baza, убийца — 36-летний местный житель - заявил, что убить ребенка ему приказали голоса в голове — они пообещали ему вечную жизнь.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: