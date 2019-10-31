В российском Нарьян-Маре мужчина убил 6-летнего ребенка в детском саду

Детали и причины, по сообщению агентства, выясняют правоохранительные органы. На месте происшествия помимо полиции работают психологи и экстренные службы.

Также известно, что убийца в данный момент задержан полицией.

По данным телеграм-канала Baza, убийца — 36-летний местный житель - заявил, что убить ребенка ему приказали голоса в голове — они пообещали ему вечную жизнь.