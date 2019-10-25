В российской воинской части солдат застрелил восьмерых сослуживцев. Он мог открыть стрельбу из-за нервного срыва

По данным телеграм-канала Life Shot, стрельбу открыл 20-летний Р. Шамсутдинов. Сначала он выстрелил в одного из офицеров, а потом, когда остальные находившиеся рядом военные легли на пол, он начал стрелять в них. Помимо восьмерых погибших, два человека получили ранения, в Минобороны подчеркивают, что их жизни ничего не угрожает. Опубликован неофициальный список фамилий погибших.

Как стрелявший солдат был пойман, пока неясно. Life Shot сообщает, что стрелка обезвредили сами военные, и уже к моменту прибытия полиции он был связан. По данным Mash, напротив, стрелявший покинул территорию базы с автоматом, и в городе ”устроили целую спецоперацию по его поимке”.

Минобороны настаивает, что стрельба не связана с конфликтом на службе. В Минообороны заявили, что солдат мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами и не имел никакого отношения к службе. В то же время Life Shot со ссылкой на источник указывает, что причиной стрельбы стали неуставные отношения. Для расследования инцидента в Забайкальский край направлена комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра Андреем Картаполовым, а также сотрудники военной прокуратуры.

В последний раз в России военный убивал сразу нескольких сослуживцев в сентябре 2017 года. Тогда на полигоне в Амурской области ефрейтор Гасан Абдулахадов застрелил офицера и двух солдат — он скрылся и позже был убит при попытке задержания. Всего за последние десять лет было три случая убийства военнослужащими в России нескольких своих сослуживцев.