В российской воинской части солдат расстрелял сослуживцев. На допросе он сказал, что не сожалеет

По его словам, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще один вскоре скончался. По предварительным данным, трое раненых, сказал собеседник агентства.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник. Он был задержан и на допросе заявил, что не жалеет о содеянном, сообщает Telegram-канал «Life Shot».