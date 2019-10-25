25.10.2019, 15:10

В российской воинской части солдат расстрелял сослуживцев. На допросе он сказал, что не сожалеет

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Интерфакс
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В российской воинской части солдат расстрелял сослуживцев. На допросе он сказал, что не сожалеет
Foto: AFP, MAXIME POPOV

Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам.

Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще один вскоре скончался. По предварительным данным, трое раненых, сказал собеседник агентства.

Устроивший стрельбу солдат жив, добавил источник. Он был задержан и на допросе заявил, что не жалеет о содеянном, сообщает Telegram-канал «Life Shot».

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