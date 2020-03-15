15.03.2020, 16:36

В российской Чите боевой вертолет обстрелял жилой дом. Случайно

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Вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Непроизвольный выстрел авиапушки произошёл при обслуживании вертолёта Ми-8 в Чите. Инцидент произошел во время разряживания боекомплекта на аэродроме ”Черемушки”, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Уточняется, что произошел сбой и снаряд калибром 23 миллиметра попал в стену жилого дома. Никто не пострадал, но повреждены остекление и балкон на третьем этаже здания.

В Министерстве обороны факт случайного выстрела подтвердили. На месте работают сотрудники Росгвардии и МЧС.

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