В российской Чите боевой вертолет обстрелял жилой дом. Случайно

Уточняется, что произошел сбой и снаряд калибром 23 миллиметра попал в стену жилого дома. Никто не пострадал, но повреждены остекление и балкон на третьем этаже здания.

В Министерстве обороны факт случайного выстрела подтвердили. На месте работают сотрудники Росгвардии и МЧС.

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