В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

В публикации сказано, что решение принято на основании федерального закона ”О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

По правилам режима, выезжавшие за границу местные жители при появлении симптомов ОРВИ должны не выходить на улицу, вызвать врача на дом и самоизолироваться на время карантина. Работодатели обязаны организовать изменение температуры сотрудникам на рабочем месте, при выявлении отклонений от нормы отстранить этих людей от нахождения в офисе и обеспечить их условиями для нахождения дома.

Все медицинские организации области приведены в готовность для работы с возможными заразившимися. В документе отмечается, что особо внимание должно уделяться гражданам старше 60 лет и тем, кто недавно вернулся из стран с зарегистрированными случаями вируса 2019-nCoV.

5 марта режим повышенной готовности был введен в Москве. В Курской области чиновники собираются идти по примеру столицы, сообщает ”Курская правда”.