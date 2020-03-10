В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона. Аналогичный режим начали вводить еще минимум в двух субъектах.
В публикации сказано, что решение принято на основании федерального закона ”О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
По правилам режима, выезжавшие за границу местные жители при появлении симптомов ОРВИ должны не выходить на улицу, вызвать врача на дом и самоизолироваться на время карантина. Работодатели обязаны организовать изменение температуры сотрудникам на рабочем месте, при выявлении отклонений от нормы отстранить этих людей от нахождения в офисе и обеспечить их условиями для нахождения дома.
Все медицинские организации области приведены в готовность для работы с возможными заразившимися. В документе отмечается, что особо внимание должно уделяться гражданам старше 60 лет и тем, кто недавно вернулся из стран с зарегистрированными случаями вируса 2019-nCoV.
5 марта режим повышенной готовности был введен в Москве. В Курской области чиновники собираются идти по примеру столицы, сообщает ”Курская правда”.
7 марта стало известно о семи новых случаях инфицирования. Три из них были зарегистрированы в Липецке, еще три — в Подмосковье, один — в Санкт-Петербурге. Следующие дни число пациентов продолжило расти, добавились Белгородская и Калининградская области, а также Москва. В настоящий момент в стране выявлено 20 фактов заражения.
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