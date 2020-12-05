В России застрелили и сожгли супругов и их 16-летнюю дочь. Есть версия, что их убил сосед по даче, на лошадей которого жаловалась семья

Обгоревшие фрагменты тел троих убитых человек нашли 4 декабря в заброшенном сгоревшем доме на окраине садоводческого некоммерческого товарищества ”Малахит”, сообщается на сайте подмосковного СК. На телах всех погибших нашли огнестрельные ранения, утверждает телеграм-канал ”112”. По данным Life Shot, погибли супруги Андрей и Екатерина Рюмины и их дочь Анна. Недалеко от дома стоял их обгоревший автомобиль.

По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад. Life пишет, что родственники Рюминых заявили об их исчезновении 3 декабря. Супруги и их дочь приехали в Волоколамск из Москвы после того, как узнали, что их дачный дом сгорел, сообщил телеграм-канал ”112”. Главе семейства о пожаре сообщил глава садоводческого товарищества, пишет Life.

”112” приводит слова очевидцев о том, что семью убил их сосед по садоводческому товариществу Андрей Логутенков, который несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья. На семью напали на подъездах к дачному поселку, расстреляв автомобиль, после чего тела людей занесли в дом и подожгли. Судя по фотографиям с места происшествия, на обгоревшем автомобиле есть следы от выстрелов.

По данным Life, весной у Рюминых произошел конфликт с Логутенковым из-за того, что тот стал разводить на своем участке животных: кроликов, гусей, кур и четырех лошадей. Семья пожаловалась на него властям из-за резкого неприятного запаха, в ходе проверки чиновники обнаружили много нарушений и выписали Логутенкову большие штрафы. После этого сосед по даче начал угрожать Рюминым, о чем те говорили полицейским. ”112” пишет, что Логутенков завел лошадей для занятий со своим ребенком, у которого инвалидность. По данным телеграм-канала, соседи несколько раз вызывали полицию к дому Логутенковых, а также якобы угрожали сжечь мужчину.

Следователи ”по горячим следам” задержали жителя Москвы 1980 года рождения (по неподтвержденным данным, это Андрей Логутенков). ТАСС пишет со ссылкой на источник, что среди задержанных — сосед убитых, с которым у него произошел конфликт; агентство не приводит его имя. Также следователи задержали жителя Москвы 1989 года рождения и жителя подмосковного Солнечногорска 1993 года рождения. Какова роль каждого задержанного в преступлении, пока неизвестно.