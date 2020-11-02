В России застрелен из арбалета "колбасный король"

"Двое неизвестных в масках проникли на территорию загородного дома Маругова в деревне Аносино на территории подмосковной Истры. Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета", — сказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, женщине удалось убежать через окно и вызвать сотрудников полиции от соседей. Полицейские вскоре обнаружили автомобиль подозреваемых, они успели скрыться. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Главное следственное управление СКР по Московской области подтверждает возбуждение уголовного дела об убийстве, не уточняя имени погибшего. На сайте ведомства сообщается, что, по предварительным данным, ночью несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и женщину, которую следствие называет его супругой. Злоумышленники стали требовать денег. Женщина сбежала и вызвала полицию, а прибывшие на место полицейские обнаружили тело убитого.

Владимир Маругов — хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска". За успешную карьеру Маругов получил прозвище "Колбасный король".

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