В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

Документ в частных случаях исключает требование отказа от уже имеющегося паспорта и трехлетний срок пребывания в России для получения гражданства.

По новому закону лицам без гражданства, которые проживают в странах — членах бывшего СССР, не нужно предоставлять источник средств к существованию.

Эта же норма будет распространена на иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и проживают в стране, а также имеют общих детей.

Помимо этого, граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана смогут подать заявления без соблюдения срока проживания при наличии вида на жительство.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские вузы, передает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что в России могут появиться нормы, которые обяжут отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу.