В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий получение гражданства иностранцев. Владимир Путин подписал его в апреле 2020 года, сообщает Москва24.
Документ в частных случаях исключает требование отказа от уже имеющегося паспорта и трехлетний срок пребывания в России для получения гражданства.
По новому закону лицам без гражданства, которые проживают в странах — членах бывшего СССР, не нужно предоставлять источник средств к существованию.
Эта же норма будет распространена на иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и проживают в стране, а также имеют общих детей.
Помимо этого, граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана смогут подать заявления без соблюдения срока проживания при наличии вида на жительство.
Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские вузы, передает "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что в России могут появиться нормы, которые обяжут отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу.
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