В России запретили курить на балконах

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ подтвердило, что изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, запрещают курение на балконах, передает "Медуза".
”Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения”, соответственно, оно тоже будет запрещено”, — цитирует ”Интерфакс” сообщение пресс-службы ведомства.
Запрет вступит в силу с 1 октября.
В новых правилах прописано, что ”запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц”.
В МЧС уточнили, что жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах тоже нельзя.
По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.
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