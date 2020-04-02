В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.
Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели — 45. Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве — 595 и Московской области — 43.
Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах, за весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.
Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.
А окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. ”То, что в конце концов кончится к лету, это точно”, — резюмировал врач.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Больные коронавирусом рассказали о своих ужасных ощущениях
Голикова назвала условия для продления мер дистанцирования
Найдено слабое место у коронавируса
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля