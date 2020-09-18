В России зафиксировал резкий рост бедности на пике пандемии

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны, следует из предварительных данных Росстата. По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек.

По оценкам правительства, под влиянием экономических и социальных последствий пандемического кризиса уровень бедности по итогам 2020 года поднимется на 1 п.п., до 13,3%.

Более высокий уровень бедности в России наблюдался в начале 2019 года, но в течение всего прошлого года, по данным Росстата, снижался — вплоть до минимума в 9,2% за IV квартал, однако с началом 2020 года тренд развернулся в обратную сторону.

Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, прокомментировали данные в Росстате.

Уровень бедности во втором квартале 2020 года достиг пикового значения, в дальнейшем он незначительно снизится и стабилизируется, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. С ослаблением карантинных ограничений негативный эффект в отношении доходов населения (а значит, и бедности) будет снижаться, поясняет он. Однако быстрого восстановления российской экономики после провала во втором квартале, по его мнению, не произойдет, а значит, уровень бедности будет сокращаться крайне медленно.