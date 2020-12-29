В России задержан бывший схиигумен Сергий в захваченном им женском монастыре

Сами прихожане сообщили, что монастырь был окружен по периметру сотрудниками ОМОНа и Росгвардии. Обитатели монастыря утверждают, что к ним применили силу; у одной монахини диагностировали перелом шейки бедра. Перед задержанием Сергия между его сторонниками и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка, пишет "Медуза".

Отлученный от церкви бывший духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) задержан и находится в Следственном комитете, сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Герасимова, представляющая его интересы.

"Я в Следственном комитете со своим клиентом. Он задержан и мне как адвокату его не дают возможности с ним пообщаться, создают всяческие препятствия", — сказала Герасимова, отвечая на вопрос о задержании экс-схимонаха Сергия.

Позже она сообщила, что бывшего схимонаха отправляют в Москву.

Как сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил в октябре решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Николая Романова).

Схимонах Сергий, ранее изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября. Тогда он не явился на заседание в епархию, а вместо этого опубликовал очередное видеообращение в интернете.

Ранее патриарх утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который отметил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре оставались более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.