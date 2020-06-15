В России задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

Отмечается, что ФСБ РФ "задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу", пишет РИА Новости.

"У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающе элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в релизе.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Кроме того, планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (подготовка к убийству двух и более лиц) УК РФ.