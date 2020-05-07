В России задержали экс-депутата по делу о заказном убийстве в 1990-х

Источник РБК, близкий к ФСБ подтвердил задержание Быкова в 10 утра по местному времени (06.00). По его словам, бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Показания на Быкова дал один из бывших членов ОПГ.

Источник ТАСС рассказал, что в задержании Быкова участвовали сотрудники МВД и ФСБ, а уголовное дело возбудил Следственный комитет.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР, ГСУ СКР по Красноярскому краю, ЦОС ФСБ и УФСБ по Красноярскому краю, а также в пресс-службу регионального МВД.

Быков в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 1998-2000 годах являлся председателем совета директоров этого предприятия. Одним из совладельцев КрАЗа в те годы был и покончивший с собой на этой неделе глава совета директоров группы ”Аллтек” Дмитрий Босов.

В созданную Быковым группу входили и еще несколько крупных заводов региона, в том числе и Ачинский глиноземный комбинат. Как рассказывал изданию Forbes Босов, в 1995 году решение Быкова отменить собрание акционеров этого предприятия позволило предотвратить покушение на нескольких его участников: самого Босова, Владимира Лисина и Олега Дерипаску.

В 2002 году Быков был приговорен к 6,5 годам заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Однако спустя три года Октябрьский районный суд Красноярска снял с него условный срок и погасил судимость.

До 2016 года Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Государственной думы, однако его регистрация в итоге была отменена из-за проблем с документами.