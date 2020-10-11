11.10.2020, 12:57
В России за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 за все время пандемии(1)
В России за минувшие сутки выявили 13 634 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
В России за минувшие сутки выявили 13 634 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за сутки выздоровели 4 240 человек, 149 скончались.
Всего в стране зафиксировано 1 298 718 случаев заражения, вылечились 1 020 422 пациента, умерли 22 597.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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