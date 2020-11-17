В России за сутки умерли 442 человека, болевших COVID-19. Это новый рекорд суточной смертности

За сутки зафиксировано 22 410 новых случаев коронавирусной инфекции, на 368 заболевших меньше, чем днем ранее, когда был в очередной раз обновлен рекорд по суточному приросту заболевших. Большинство новых случаев выявлены в Москве (5882 заболевших) и Санкт-Петербурге (2130 заболевших).

Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 1 948 603 человека, выздоровели 1 453 849 человек, в том числе 13 864 человека за прошедшие сутки.

За сутки проведено 534 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Всего с начала пандемии сделано более 69,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!