В России за сутки умерли 442 человека, болевших COVID-19. Это новый рекорд суточной смертности

За сутки зафиксировано 22 410 новых случаев коронавирусной инфекции, на 368 заболевших меньше, чем днем ранее, когда был в очередной раз обновлен рекорд по суточному приросту заболевших. Большинство новых случаев выявлены в Москве (5882 заболевших) и Санкт-Петербурге (2130 заболевших).
Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 1 948 603 человека, выздоровели 1 453 849 человек, в том числе 13 864 человека за прошедшие сутки.
За сутки проведено 534 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Всего с начала пандемии сделано более 69,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирус.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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