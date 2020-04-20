В России выявлены 4268 новых случаев COVID-19
В 76 российских регионах выявлено еще 4268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с с распространением коронавируса.
В 76 российских регионах выявлено еще 4268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с с распространением коронавируса.
Это на 1792 человека меньше, чем накануне. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Подмосковье — 578, Нижегородской области — 113, Санкт-Петербурге — 86, а также в Ростовской области — 69. Умерли 44 человека.
Отмечается, что свыше 45 процентов из общего числа за сутки — контактные и не проявляют симптомов заболевания.
Всего в России зафиксировано 47 121 больных COVID-19, из них 3446 человек вылечились, 405 погибли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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