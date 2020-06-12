В России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса. Скончались 183 человека

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек, сообщает "Эхо Москвы".
Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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