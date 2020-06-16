В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса. 193 человека умерло

Зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 767 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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