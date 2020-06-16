В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса. 193 человека умерло

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни, сообщает "Эхо Москвы".
Зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 767 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Мгновенный ответ вдовы погибшего на предложенную помощь Ефремова
Установлена причина смерти краснодарского «людоеда» Бакшеева
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду