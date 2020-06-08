В России выявили еще 8985 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионах России коронавирус диагностировали у 8 985 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Больше всего новых случаев выявили в Москве, где за сутки прирост составил 2001.
Также за 24 часа в стране выздоровели 3 957 пациентов, а скончались — 112.
Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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