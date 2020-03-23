В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, более 52 тысяч остаются под наблюдением

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек, 17 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Мишустин обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Кроме того, премьер поручил ФТС, ФНС и Росздравнадзору мониторить объемы экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты; Минэкономразвития до 26 марта должно предложить дополнительные меры по импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса, а Министерство труда и Минюст — обязаны проследить за недопущением необоснованных увольнений сотрудников проверять случаи невыплаты зарплаты из-за COVID-19.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!