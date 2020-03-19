19.03.2020, 15:06

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом


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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
Foto: Sergei Bobylev/TASS

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, всего в российских регионах зафиксировано 199 случаев выявления инфекции.

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